Nieuwe financieringsronde zelfherstellende hartklep levert 45 miljoen euro op

Xeltis heeft woensdag de overtekende serie C financiering van 45 miljoen euro aangekondigd. De serie C financiering ondersteunt toekomstige klinische activiteiten en verdere product- en marktontwikkeling van Xeltis’ vernieuwende pulmonale- en aorta-klepprogramma’s.

Dit is de grootste investeringsronde voor een privaat bedrijf in medische hulpmiddelen in Europa in 2017. Xeltis verwierf bij de vorige financieringsronde 30 miljoen euro aan middelen.

De nieuwe financiering wordt geleid door een wereldwijde strategische investeerder met verdere deelname van venture capital fonds Ysios Capital en een aantal grote private investeerders. Bestaande institutionele investeerders (LSP, Kurma partners en VI partners) en private investeerders namen ook deel aan de financiering.

“Xeltis wil graag patiënten met kunsthartkleppen, die vaak na enige tijd vervangen moeten worden, een alternatief bieden met zijn nieuwe techniek om hartkleppen te herstellen. Dit zal uiteindelijk het leven van de patiënten verbeteren en de zorgkosten verminderen,” zegt Xeltis Chief Executive Officer (CEO) Laurent Grandidier. “Deze forse financiering helpt bij het voortzetten van onze strategie. Zo ondersteunt het een snelle ontwikkeling van onze pulmonale-en aorta hartklep-programma’s en kan het, door onze nieuwe aanpak om hartkleppen te herstellen, de behandeling van defecte hartkleppen veranderen.”

Eigen lichaam herstelt hartklep

Xeltis-hartkleppen stellen het eigen lichaam in staat een hartklep te herstellen via een natuurlijk proces genaamd Endogeen Weefselherstel (Endogenous Tissue Restoration, ETR). Met ETR vormt de patiënt zelf eigen weefsel binnenin de Xeltis hartklep waardoor een nieuwe, natuurlijke en volledig functionele hartklep ontstaat. Door ETR worden de geïmplanteerde hartkleppen van Xeltis langzaam vervangen door natuurlijk weefsel en geabsorbeerd. Deze techniek is gebaseerd op eerdere onderzoeken aan de TU Eindhoven. De R&D-afdeling van Xeltis is nog steeds gehuisvest op de TU/e-campus.

De eerste klinische haalbaarheidsstudie voor de pulmonale hartklep, ‘Xplore-I’ loopt nu in Europa en Azië. In januari keurde de U.S. Food and Drug Administration (FDA) een Investigational Device Exemption (IDE) goed voor een vroeg haalbaarheidsonderzoek (Early Feasibility Study - EFS), voor het implanteren van Xeltis’ pulmonaalkleppen in tien patiënten. Momenteel nemen vier vooraanstaande centra in de Verenigde Staten deel aan de klinische studie Xplore-II.

Studie toonde positieve resultaten

Al eerder maakte Xeltis gegevens bekend over een haalbaarheidsstudie naar vaatprotheses in kinderen. De studie toonde positieve resultaten, zonder nadelige effecten gerelateerd aan de prothese en een duidelijke verbetering van de algemene toestand van de patiënt. Momenteel onderzoekt Xeltis verdere toepassingen voor zijn innovatieve technologie om andere hartkleppen en bloedvaten te herstellen. De genoemde technologieën zijn nog niet op de markt.

In geïndustrialiseerde landen heeft ongeveer twee procent van de bevolking te maken met hartaandoeningen. Ieder jaar ondergaan honderdduizenden patiënten hartklep operaties. Patiënten met kunsthartkleppen lopen het risico dat klep na enige tijd vervangen moet worden. Ook ondervinden patiënten veel bijwerkingen vanwege langdurige medicatie. De aanpak van Xeltis om hartkleppen te herstellen kan problemen met bestaande kunsthartkleppen oplossen en de levens van honderd tot duizenden patiënten verbeteren.