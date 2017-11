Rechtshandige honkballers succesvoller als ze linkshandig slaan

De onderzoekers analyseerden data uit een vergelijkbare studie uit 1982 gecombineerd met nieuwe informatie over elke speler uit de Amerikaanse Major League vanaf 1871 tot en met 2016. Zij ontdekten dat rechtshandig gooien en linkshandig slaan niet alleen de kans vergroot om een professional te worden, maar dat het ook de kansen van spelers in de Major League vergroot om een topspeler te worden. Het onderzoek is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Bewegingswetenschapper David Mann: "Een honkbalspeler die een linkerhandspositie aanneemt, heeft een groot aantal voordelen, maar de spelers die met de linkerhand slaan en rechtshandig gooien hebben een zeer groot voor bij het slaan. Slechts twee procent van de bevolking gooit rechtshandig en slaat links, maar 12 procent van de Major League spelers gooit rechts en slaat links. Sterker nog, 32 procent van de beste spelers in de Major League ooit, gooit rechts en slaat links.”

Dit suggereert dat rechtshandigen die een linkshandige positie zouden aannemen, een grotere kans hebben om een ​​tophonkballer te worden. Het onderzoeksteam veronderstelt dat spelers die rechtshandig gooien en linkshandig slaan, een biomechanisch voordeel hebben, waarbij de dominante (gooi) hand verder van het slageinde van de honkbalknuppel wordt geplaatst, waardoor een langere hefboom wordt gebruikt om de bal te raken.

Eerder onderzoek opnieuw geanalyseerd

In 1982 publiceerden John McLean en Francis Ciurczak een studie in de New England Journal of Medicine waaruit bleek dat honkbalspelers die met een linkerhand gooien en slaan een voordeel hebben. Dit komt omdat ze minder hemisferische lateralisatie bezitten dan rechtshandige mensen, wat betekent dat de functies van het rechter- en linkerbrein minder waarschijnlijk in de linkerhand hebben. In het honkbal zou dit hebben betekend dat een gebrek aan lateralisatie een relatief voordeel biedt aan beslagen die zowel linkshandig gooien als slaan.