TU Delft organiseert eerste anti-drone race ‘DroneClash’

Om drones op een goede en veilige manier in de maatschappij te laten ‘landen’, is de ontwikkeling van anti-drone maatregelen cruciaal. Daarom organiseert het Micro Air Vehicle Lab (MAVLab) van de TU Delft op 4 december de DroneClash.

Tijdens deze ‘anti-drone competitie’ moeten deelnemende teams met hun eigen drone(s) zoveel mogelijk andere drones uit de lucht zien te halen. Daarnaast moeten ze een hele reeks ‘anti-drone’ interventies zien te ontwijken. Teams kunnen zich vanaf deze week inschrijven voor deelname aan de competitie.

‘Drones kunnen ons leven invliegen, maar moeten er ook weer uitgehaald kunnen worden als dat nodig is’ zegt Bart Remes van het Delftse MAVLab. ‘De ontwikkeling van drones is de afgelopen jaren sterk gegroeid, en je ziet dat ook de ‘anti-drone’ industrie groeit. Idealiter houden deze ontwikkelingen elkaar in balans, en zorgen ze voor een verantwoord en veilig gebruik van drones Wij organiseren DroneClash om nieuwe ideeën te genereren en zo dit proces te stimuleren.’

De clash

Op 4 december verzamelen alle teams zich op Valkenburg airport. In elke ronde strijden vier teams met elkaar. Elk team heeft één of meerdere ‘Fighter drones’ waar ze andere drones mee kunnen neerhalen, en een zogenoemde ‘Queen drone’ die ze moeten verdedigen. Het publiek kan de competitie bijwonen en ervaren als een soort real life video game.

De teams starten in de Battle 1st Arena, waar ze elkaar meteen al proberen uit te schakelen. De overlevende drones vliegen door de Hallway of Doom Death and Destruction, waar ze door allerlei anti-drone instrumenten bestookt worden. Uiteindelijk komen ze in de ‘4 Queen palace’ waar ze de Queen drones van de andere teams moeten uitschakelen. Wie dit lukt, wint.

Expo

De DroneClash biedt ook een platform voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van anti-drone instrumenten. Op de DroneClash Expo kunnen ontwikkelaars en bedrijven hun producten demonstreren en hun ideeën over dit relatief nieuwe veld uitwisselen.