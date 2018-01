Smits pakt het anders aan in etappe 8

De achtste etappe van de Dakar Rally leek qua terrein nogal op die van de dag ervoor. Daar had Maikel Smits geen goede ervaringen mee. Hij besloot het in de rit van Uyuni naar Tupiza, over bijna 500 kilometer, daarom anders aan te pakken. En dat werkte.

“Het was ongeveer hetzelfde zand en gisteren liep dat helemaal niet lekker”, vertelt Smits. “Ik heb er nu voor gekozen om min of meer langs de sporen te rijden, op stukken waar het nog hard was. En op alle topjes even rustig te kijken welke lijnen ik het beste kon rijden. Ik kreeg een aardig ritme te pakken zo en heb ik er best veel ingehaald.”

Met de 35ste tijd was hij dan ook best tevreden. Misschien hadden er een paar plaatsjes meer in gezeten. “Het laatste stuk was gewoon snel. Daar heb ik eerder wat verloren dan gewonnen, want dat hele snelle; ik kan er niet aan wennen. Ik vind het een beetje te spannend.”

In plaats van een gewoon bivak in Tupiza was er een geïmproviseerd kampementje langs de weg. Het terrein lag er te slecht bij en vanwege hevige regenval de afgelopen dagen in de regio is de negende etappe – de laatste in Bolivia – geschrapt. De teams is gevraagd rechtstreeks door te rijden naar Salta in Argentinië. Smits vindt het jammer dat de etappe niet doorgaat. “Ik had liever gereden, want daar ben ik hier voor, maar als het niet kan dan kan het niet. Simpel zat. We hebben nu wat extra tijd om de motor er weer goed bij te zetten na de marathonetappe en dan gaan we overmorgen weer knallen.”