NOC*NSF neemt aanbevelingen seksuele intimidatie over

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF, heeft in de ogen van haar opdrachtgever gedegen onderzoek gedaan. De commissie heeft haar bevindingen en conclusies helder weergegeven en bruikbare aanbevelingen opgeleverd.

NOC*NSF hecht er aan de commissie hiervoor te danken en zeer veel respect uit te spreken voor de slachtoffers die hun ervaringen met de commissie hebben gedeeld om daarmee het onderzoek een goede fundering te geven. NOC*NSF deelt de conclusies van de commissie en gaat met de aanbevelingen inclusief de invoering van een meldplicht, aan de slag.

De commissie onder voorzitterschap van Klaas de Vries levert volgens NOC*NSF met het rapport een grote bijdrage aan het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Verder dankt de sportkoepel de minister van VWS die dit onderzoek mede mogelijk heeft gemaakt.

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: “Laat ik eerst aangeven dat wij, net als de commissie, getroffen zijn door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder gebukt.We hebben veel respect voor degenen die hun ervaringen met de commissie de Vries hebben willen delen om daarmee het onderzoek mede mogelijk te maken.”

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het is goed dat we vorig jaar besloten hebben opdracht te geven voor dit onafhankelijke onderzoek. Daarbij gesteund door de minister van VWS die het onderzoek financieel gezien mede mogelijk heeft gemaakt. Ik zie het rapport van de commissie als een spiegel die ons een heldere kijk geeft op wat er ook binnen de sport aan seksueel misbruik en intimidatie plaatsvindt, hoe we daar mee omgaan en op welke wijze we dat kunnen tegengaan. Deze inkijk van buitenaf geeft ons de mogelijkheid om een aantal zaken anders en vooral beter te gaan doen.”

Prioriteiten

NOC*NSF is het eens met de prioriteitstelling van de commissie om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen; daadkrachtig en effectief tegen plegers op te treden en als derde te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen.

Wat de hulp aan slachtoffers betreft gaan we op advies van de commissie met deskundige organisaties buiten de sport, zoals Slachtofferhulp Nederland afspraken maken om die hulp te versterken en buiten de sport zelf te plaatsen. Zo kunnen we Vertrouwenspunt Sport ombouwen naar een kennis- en adviescentrum binnen de sport dat verenigingen, sportbonden en onszelf in staat stelt om adequaat met meldingen om te gaan.

Daarbij werken we intensief samen met tuchtrechtspraak, politie en OM. In combinatie met de invoering van de door de commissie voorgestelde meldplicht kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan een effectieve aanpak van plegers van seksuele intimidatie en misbruik.

Op preventiegebied is vooral lokaal nog heel wat te winnen. Ook daarvoor biedt het rapport geeft tal van mogelijkheden. Het rapport breekt in dit verband een lans voor nauwe samenwerking met gemeenten en GGD-en.

Meldplicht

De commissie De Vries besteedt ook veel aandacht aan het invoeren van een meldplicht. Daarbij heeft de commissie zich naar eigen zeggen laten inspireren door de beleidsmaatregelen die eerder op dit vlak al in het onderwijs en de zorg zijn genomen. NOC*NSF wil deze aanbeveling met een positief advies aan de leden voorleggen en samen met hen tot een specifiek voor sport toepasbare meldplicht komen.

Vervolg

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “De commissie geeft aan dat de sportwereld goed is toegerust om met regels, maatregelen en toezicht de bescherming te bieden waar sporters recht op hebben. Dat zien wij ook zo en deze waarneming van de commissie is voor ons een welkome aansporing om alles te doen dat nodig is om seksueel misbruik in de sport zo veel mogelijk uit te bannen.”

De commissie De Vries licht 14 december a.s. haar bevindingen toe tijdens de bestuursvergadering van NOC*NSF.

NOC*NSF gaat een aantal aanbevelingen direct in de lopende verbeter- en samenwerkingstrajecten invoegen, zoals bij de al ingezette samenwerking met Politie en Justitie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het inrichten van een beleids- en kenniscentrum dat adviserend, ondersteunend en activerend kan zijn voor NOC*NSF en bonds- en verenigingsbesturen bij de aanpak van seksuele intimidatie en misbruik. Dit omvat ook de begeleiding naar tuchtrechtspraak of overleg met politie en justitie.

NOC*NSF stelt verder ook een Taskforce van sportbonden in om een Plan van Aanpak te maken ten behoeve van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie. De komende maanden zal NOC*NSF op diverse niveaus overleg voeren met VWS, Slachtofferhulp Nederland, Politie/OM, VNG/VSG en anderen. Tijdens de voorjaars Algemene Vergadering van NOC*NSF zal aan de leden van NOC*NSF een Meerjaren Plan van Aanpak worden voorgelegd. En een opzet voor een aantal directe maatregelen op korte termijn.