Oranjedames door naar de finale van het EK

Het is de Oranjevrouwen gelukt om donderdag zich te plaatsen voor de finale van het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal. De dames waren met een 3-0 eindstand te sterk voor tegenstander Engeland.

In de 22e minuut maakte Vivianne Miedema de openingstreffer. Daniëlle van de Donk wist is de 62e minuut de tweede treffer tussen de doelpalen te krijgen. In de blessuretijd van de tweede helft maakte Millie Bright het derde doelpunt.

Aanstaande zondag zal Nederland in de finale uitkomen tegen de dames van Denemarken. Deze wist eerder tegenstander Oostenrijk na strafschoppen uit te schakelen in het toernooi.