Voorlopige selectie van 31 spelers voor drie Oranjeduels

De voorlopige selectie:

Nathan Aké (Chelsea), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Marco van Ginkel (PSV), Wesley Hoedt (Lazio), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Davy Klaassen (Ajax), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Matthijs de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia (PSV), Bruno Martins Indi (Stoke City), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern München), Marten de Roon (Middlesbrough), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Ajax), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Nick Viergever (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).

Trainingsstage Noordwijk

Van de voorlopige selectie melden de volgende vijftien spelers zich volgende week dinsdag (23 mei) in Noordwijk voor een tweedaagse trainingsstage:

Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Marco van Ginkel (PSV), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jürgen Locadia (PSV), Bruno Martins Indi (Stoke City), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Marten de Roon (Middlesbrough), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Jeroen Zoet (PSV).

Definitieve selectie

Donderdag 25 mei wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Dan is tevens duidelijk op welk moment de internationals die nu nog clubverplichtingen hebben bij de groep aansluiten. Wanneer Dick Advocaat en Ruud Gullit zich bij de selectie voegen, is nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt in een later stadium.

Wedstrijden Oranje

Woensdag 31 mei, 17.30 uur (lokale tijd, Nederlandse tijd 19.30 uur) Marokko – Nederland (vr), Grand Stade Adrar Agadir

Zondag 4 juni, 19.30 uur Nederland – Ivoorkust (vr), Stadion Feijenoord, Rotterdam

Vrijdag 9 juni, 20.45 uur Nederland – Luxemburg (WK-kw), Stadion Feijenoord, Rotterdam

Trainingskamp Lagos

Uit logistiek oogpunt stellen wij het op prijs wanneer de mediavertegenwoordigers die Oranje willen volgen tijdens het trainingskamp in Lagos, dit melden via oranje@knvb.nl. Het is helaas niet mogelijk om met de teamcharter van en naar Portugal te vliegen. Dat geldt ook voor het traject Faro – Agadir – Faro.