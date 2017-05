'Vitesse niet langer meer de net niet-club'

Drie keer verloor Vitesse een bekerfinale. Dit keer won Vitesse van AZ (0-2). Guram Kashia, assistent-trainer Edward Sturing, Ricky van Wolfswinkel en Eloy Room over een historische avond voor Vitesse en Arnhem in De Kuip.

"Patta! Patta! How are you?", roept een breeduit lachende Guram Kashia. Hij kijkt naar de smartphone die Eloy Room voor zijn gezicht houdt. Op het beeldscherm is Patrick van Aanholt te zien. Hij ligt thuis op de bank. Via Facetime feliciteert Van Aanholt, nu speler van Crystal Palace, zijn ex-teamgenoten.

Vitesse-legioen

De mixed zone in De Kuip is gevuld met lachende spelers van Vitesse. Kevin Diks staat voor een camera en eet tijdens het interview een pizza-punt. Room heeft net een pizza op, zegt hij. De keeper van Vitesse draagt net als Diks de rode badjas die iedere Vitesse-speler bij de bekeruitreiking kreeg. Room ruikt er aan. "Leuk souvenir hoor, maar ik ga 'm thuis wel direct in de was gooien. Het stinkt naar bier en champagne, haha."

Een historische avond noemt Room het. "We hebben geschiedenis geschreven. Ik zit al vijftien jaar bij Vitesse en dit is zonder twijfel het hoogtepunt in al die jaren. Deze prijs had de club ook echt nodig. En wij ook. Je merkt ook dat veel mensen emotioneel zijn, ook mensen rond de club. Er was veel spanning en dat komt er nu ook uit. Arnhem stond massaal achter ons. De fans in De Kuip gaven echt een boost."

Met 230 bussen werden zo'n 18 duizend Vitesse-fans in colonnes naar Rotterdam gereden. Op de heen- en terugweg stonden mensen op viaducten boven de A325 en A15 te zwaaien. Andere fans gingen met een cruiseboot over de Rijn en Maas naar De Kuip. Fans die niet aan een kaartje konden komen verzamelden zich in het centrum van Arnhem, waar op meerdere pleinen grote tv-schermen stonden.

"Ik denk dat we vanavond nog wel even de stad in gaan. Dat wordt waarschijnlijk een gekkenhuis. De fans hebben dit ook verdiend", aldus Room. "GelreDome zit misschien al jaren niet vol, maar op weg naar deze wedstrijd merk je dat Vitesse toch veel aanhangers heeft. Hopelijk blijft dat ook groeien door dit succes. Volgend seizoen spelen we minimaal zes wedstrijden in de Europa League. Dat is alleen maar goed voor de club. En voor ons ook natuurlijk. Het is een mooi podium om jezelf in de kijker te spelen."