Zeker 10 gewonden bij Paasvee-festiviteiten in Schagen

In Schagen zijn woensdagavond zeker vijftien personen gewond geraakt. Naast enkele ambulances is er ook een traumahelikopter en vrijwilligers van het Rode Kruis ter plaatsen. In Schagen werden vandaag de Paasvee-festiviteiten gehouden.

Door verdrukking in discotheek Alpha aan de Loet. aan de Loet zijn de personen gewond geraakt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstond de verdrukking in hal op de 2e etage. Hierdoor werd iemand onwel en ontstond er paniek in het etablissement. De meeste slachtoffers konden in de brandweerkazerne van Schagen behandeld worden. Eén persoon is naar een ziekenhuis gebracht met pijn op de borst.

Straat ontruimd

De politie heeft de straat ontruimd en volgens de veiligheidsregio is de situatie onder controle.

Heerhugowaard

In Heerhugowaard zorgden dronken jongeren die van en naar de festiviteiten in Schagen gingen voor overlast bij een stembureau op het station. Omdat de veiligheid van de medewerkers niet meer kon worden gewaarborgd, werd het stembureau gesloten.