Politie houdt student (24) aan voor beïnvloeden verkiezingen Rotterdam

Brief 'gemeente Rotterdam'

In een deel van Rotterdam kregen bewoners een brief thuis van de gemeente Rotterdam over de verkiezingen. Althans, zo leek het. Het logo op de enveloppe en op de brief was perfect nagemaakt. In de brief werd opgeroepen om op de site stemdrempel.nl een enquête in te vullen in relatie tot de verkiezingen.

'U mag niet stemmen'

Degene die vragenlijst had ingevuld, kreeg een scherm te zien waarop stond dat de invuller niet mag stemmen omdat deze over te weinig voorkennis beschikt. Bovendien verschenen popupschermen met aanbiedingen om programma’s te downloaden. Ten onrechte werd de indruk gewekt dat een en ander door de gemeente Rotterdam was georganiseerd. De gemeente Rotterdam heeft direct aangifte gedaan, waarop de politie snel actie ondernam om de misleiding te stoppen.

Cyberteam

Nadat een verdachte snel werd geïdentificeerd door het Cyberteam van de politie, deed dit team gisteravond een doorzoeking in een woning van de verdachte. Ook heeft het Cyberteam van de politie de gegevens van de site veiliggesteld. De site is inmiddels uit de lucht gehaald door de provider.

Aanhouding

Vandaag is een verdachte aangehouden voor deze feiten. Een andere verdachte wordt later verhoord. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit. Uit voorlopig onderzoek ontstaat het beeld dat een en ander is georganiseerd in het kader van een schoolopdracht van een HBO studie.