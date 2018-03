Twee aanhoudingen om handgranaat in politiebureau

In Utrecht heeft de politie woensdagmiddag rond 14.00 uur het politiebureau aan de Marco Pololaan ontruimd vanwege een handgranaat. Dit heeft de politie woensdagmiddag laten weten.

Explosievenverkenners

Woensdagmiddag werd op het politiebureau een handgranaat afgegeven. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het betreft twee mannen die de handgranaat kwamen afleveren op politiebureau en tevens info gaven over een mogelijk andere handgranaat in een afvalcontainer op de IJsselsteinlaan.

EOD

Explosievenverkenners van de politie hebben eerst onderzoek verricht om te bekijken of het om echte handgranaten gaat. Vervolgens is de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) ingeschakeld die beide handgranaten gaat weghalen.

Het betreffende gedeelte van de IJsselsteinlaan was uit voorzorg ook afgezet.

Update 16.15 uur

Het politiebureau Marco Pololaan is rond 16.15 uur weer vrijgegeven nadat de EOD de handgranaat veilig heeft meegenomen.