Tekort aan ambulancepersoneel Rijnmondgebied: stedentrip en hotelovernachting moet nieuwe collega's lokken

''Vier ambulances met verpleegkundigen worden ingezet om nieuwe ambulanceverpleegkundigen te werven. Belangstellenden mogen mee met een ambulancerit om te zien wat het werk inhoudt. Bevalt het goed, dan kan er meteen een contract worden getekend,'' zo stelt Arie Wijten, directeur van AZRR.

De ambulances in het Rijnmondgebied hebben een groot tekort aan personeel. Vorige zomer kwam AZRR 35 ambulanceverpleegkundigen tekort. "In totaal hebben we veertien mensen aangenomen, maar er zijn er net zoveel vertrokken", vertelt Wijten tegenover de Telegraaf.

In de wervingsactie om aan personeel te komen staat verder te lezen:

Kennismaken met het vak ambulanceverpleegkundige, regio Rotterdam-Rijnmond en, wellicht, jouw nieuwe collega's? Boek je sollicitatiegesprek in de sollicitatie ambulance! Onze tourguides vertellen hoe het is om verpleegkundige te zijn in de mooie stad Rotterdam. Tijdens het gesprek rijd je rond, zodat je meerdere locaties in de stad ziet! Als wij met elkaar matchen en we het eens zijn geworden over je arbeidsvoorwaarden, krijg je van ons een hotelovernachting in Rotterdam cadeau. Zo kun je nog beter kennis maken met onze geweldige regio!