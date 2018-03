Eis van tien jaar voor dodelijke steekpartij voor ogen dochter slachtoffer

De 47-jarige verdachte heeft volgens het OM op 27 december 2015 in Diemen de 35-jarige man gedood.

De uit Amsterdam afkomstige verdachte is hiervoor door de rechtbank op 12 oktober 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar vanwege doodslag. Tegen die straf ging verdachte in beroep. Het OM had in eerste aanleg twaalf jaar gevangenisstraf geëist.