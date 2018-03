Man gewond van dak gehaald na ruzie met collega

Maandagmiddag is het hoogtereddingsteam (HRT) gealarmeerd voor een gewonde man op het dak van een nieuwbouwflat aan de Santplaet.

De bouwvakker kreeg op het dak ruzie met twee andere collega's. Omdat de hoogwerker van de brandweer niet toereikend was, is het hoogtereddingsteam ter plaatse gevraagd. De man is door het HRT naar beneden gehaald en vervoerd naar het ziekenhuis. De twee collega's zijn door de politie aangehouden.