Boze leraren melden zich massaal ziek om langdurig conflict op Geldropse basisscholen

Bijna alle leerkrachten van drie basisscholen hebben zich zondagavond ziek gemeld. De ziekmeldingen is het gevolg van een slepend conflict binnen Stichting ‘t Nut, dat nu al een jaar aanhoudt, zo meldt Omroep Brabant.

De leerkrachten stelden zondagmiddag de raad van toezicht een ultimatum en eisten zij het vertrek van de raad van toezicht en het direct terugtrekken van de kort geleden aangestelde interim-bestuurder. De raad heeft volgens de leraren het ultimatum naast zich neergelegd en is ook niet van plan zelf op te stappen. In plaats daarvan kregen de leraren een brief waarin ze "verder onder druk worden gezet om te komen werken".

"Er was onder deze interim-directeuren juist voorzichtig herstel van vertrouwen", legt Noor Geraads van de medezeggenschapsraad uit aan de omroep. "Nu worden zij van het ene op het andere moment weggehaald..."

Waar het exact fout zit is vooralsnog onduidelijk. Wel duidelijk is dat er onder leerkrachten een angstcultuur is ontstaan.



Sytske Klarenbeek, die namens de leerkrachten van de scholen spreekt, laat weten een onrustige maandag te verwachten.