FvD komt met 'loveboat' als ludieke reactie op Amsterdamse demonstratie

Het Forum voor Democratie (FvD) heeft op ludieke wijze gereageerd op de demonstratie in Amsterdam die onder meer tegen FvD gericht was.

De partij voer zondag met een rondvaartboot door de grachten en hoopte daarbij naar de actievoerders te kunnen zwaaien. Dit meldt de Telegraaf zondag. Linkse organisaties hielden zondag een demonstratie onder het motto 'Geen racisme in de raden', die was gericht tegen Nieuw-Rechts. Daarmee hadden ze ook FvD in het vizier, dat dit jaar voor het eerst meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

Volgens de actievoerders zou de lokale lijsttrekker Annabel Nanninga racistische uitspraken hebben gedaan. FvD vond dat nergens op slaan en besloot ludiek te reageren. Daarom voer de partijtop zondag in een overdekte en verwarmde rondvaartboot door de grachten. Uiteraard vergezeld van een hapje en een drankje en klassieke muziek. Thierry Baudet noemde het de loveboat en zei tegen de aanwezigen op de boot: 'Waar zij bezig zijn met haat, gaan wij varen voor de liefde. We hebben nog overwogen met hun mee te demonstreren: wij zijn immers ook tegen racisme!'

Telegraaf-verslaggever Jorn Jonker die ter plaatse was, meldt op Twitter datde Amsterdamse Forum-lijsttrekker, Annabel Nanninga, aan de aanwezigen op de boot laten dat ze merkt dat mensen op straat moeiteloos door aanvallen van andere partijen heen prikken. Nanninga: 'Misschien moeten ze zich wat meer op hun eigen verhaal richten.'