Kandidaats-raadslid voor Pvda in Emmen gediscrimineerd tijdens campagnevoering

De uit Somalië afkomstige vrouw kreeg meerder racistische leuzen naar haar hoofd geslingerd. Dat gebeurde in het centrum van Emmen waar zij onder meer werd uitgescholden voor zwarte aap en kopvoddenmongool. Ook werd haar duidelijk gemaakt dat ze maar 'op moest donderen' naar Afrika. Dat schrijft onder meer het Dagblad van het Noorden zondag. Het kandidaat-raadslid bleef vriendelijk, maar uiteindelijk zorgde de discriminerende opmerkingen ervoor dat ze niet meer verder wilde gaan met de campagne in Emmen.

PvdA-wethouder Bouke Arends is woedend. Tegenover de krant zegt hij: 'Het is ongelooflijk dat het zover is gekomen in ons land, in onze gemeente. Dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt, afschuwelijk gewoon.’ Ook elders uit het land komen steunbetuigingen voor Kilincci.

Zo twitterden Sharon Dijksma en PvdA-leider Lodewijk Asscher:

Sharon Dijksma✔@sharon_dijksma: 'Het is echt ongehoord dit. Wat een schande! Kin omhoog Ugbaad, we steunen je!!'

Lodewijk Asscher ✔@LodewijkA: dit maakt mij woedend: “Kopvoddenmongool” Tegen iemand die zich voor jouw gemeente wil inzetten. Tot tranen toe vernederd We moeten dit stoppen. Voor elkaar opkomen. Elkaar als mens blijven zien.Laat je horen alsjeblieft. '

En de SP'er Peter Kwint laat weten: 'Racistische klootzakkerij. En ook nog tegen iemand die ervoor kiest zich in te zetten voor haar stad. Wat hebben die schreeuwers ooit gedaan?'

Nederland mooier maken

Ugbaad Kilincci is geboren in Somalië, maar met één jaar al naar Nederland gekomen en spreekt vloeiend Nederlands. Als vrijwilligster doet ze veel voor haar wijk Emmerhout, voor vrouwen en jongeren en voor minderheden. Tegen de krant vertelt ze dat ze wel vaker te maken krijgt met discriminatie: '...Mensen gaan er voetstoots van uit dat ik tegen Zwarte Piet ben en dat ik Nederland tradities wil afpakken. Hoe komen ze er in vredesnaam bij? Ik wil helemaal niemand iets afpakken. Nederland en de rest van de wereld een stukje mooier maken, dat is wat ik het allerliefste wil.'