Burgemeester Fons Hertog weg na 'grensoverschrijdend gedrag'

'Grensoverschrijdend gedrag'

'Aanleiding voor zijn besluit is dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Over de aard van het gedrag worden in het belang van -en in overleg met- de betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan', aldus de gemeente.

Integer

Fons Hertog: 'Als bestuurder moet je integer zijn. Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij. Ik heb daarom per direct mijn ontslag ingediend', zo verklaart Hertog.

Waarnemen

In afwachting van het besluit van de commissaris van de Koning over het waarnemend burgemeesterschap, neemt locoburgemeester Janny Bakker de taken van Fons Hertog waar.