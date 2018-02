Tiener (14) hoort jeugddetentie en tbs eisen voor moord op ouders

De tiener zou, toen hij zijn ouders met messteken om het leven bracht, volgens de officier van justitie Henk Mous, bij vol bewustzijn zijn geweest en niet onder invloed van verdovende middelen. Dit meldt onder meer de Leeuwarder Courant. Zoals gebruikelijk is bij minderjarigen. werd de zaak achter gesloten deuren behandeld. Maar daardoor is er nog geen duidelijkheid over het motief.

De advocaat van de jongen, Robert Snorn, noemt het tegenover de krant 'een bijzondere zaak', mede doordat het in Nederland niet eerder voorgekomen is dat een jongen van deze leeftijd verdacht wordt van moord op beide ouders.