Zwaargewonde man aangetroffen politie zoekt getuigen

Gisteravond is er een zwaargewonde man aangetroffen in een woning aan de Boltelaan in Diepenveen. De man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek.

Rond 18.20 uur kwam er een melding dat er een man zwaargewond in een woning zou liggen en niet aanspreekbaar zou zijn. De politie is zijn woning binnengegaan zodat er hulp verleend kon worden. De man is door de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de man gewond is geraakt is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek (weg). Op dit moment zijn alle scenario’s nog mogelijk. De woning is afgesloten en de omgeving is tijdelijk afgezet om het onderzoek uit te voeren. De man ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis.