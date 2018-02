Man (20) in been gestoken in Schiedam, politie zoekt getuigen

De politie in Schiedam zoekt getuigen van een steekincident dat op 13 februari op het Hazepad in het Beatrixpark plaatsvond. En 20-jarige Schiedammer liep een steekwond in zijn been op.

Het slachtoffer fietste rond 18.40 uur in het park toen hem de weg door twee mannen werd versperd. Eén van de mannen sprak de fietser aan en pakte zijn tas vast. Het slachtoffer sloeg direct van zich af, waarna de andere man de fietser in zijn been stak. Toen de daders een voorbijganger zagen aankomen, gingen ze er snel vandoor. De voorbijganger ontfermde zich over het slachtoffer, waarna ambulancepersoneel het snel daarna overnam. De steekwond moest in het ziekenhuis gehecht worden, maar was niet levensbedreigend.



Signalement

Dader 1, degene die het slachtoffer aansprak, was een man tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij was licht getint, had kort zwart haar, had een slank postuur en was ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg een zwarte lange jas met een beige bontkraag en een zwarte broek.

Dader 2 was ook tussen de 20 en 25 jaar oud en licht getint. Hij had een breder postuur dan de dader 1 en was kleiner. Hij droeg een donkerkleurig vest met capuchon en een donkerblauwe broek.

Getuigen

Wie het steekincident heeft zien gebeuren of de daders ervoor of erna heeft gezien, wordt gevraagd contact met de politie te leggen.via 0900-8844.