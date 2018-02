Detailhandel realiseert grootste omzetgroei in 11 jaar

In 2017 heeft de detailhandel 4,2 procent meer omgezet dan in het jaar 2016. Dat is de hoogste groei in 11 jaar, meldt het CBS.

De verkopen (het volume) waren 3,1 procent hoger. Online is 19,5 procent meer omgezet. In de maand december is de omzet met 3,5 procent gegroeid.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder correctie was de omzet van de detailhandel 1,5 procent hoger dan in december 2016.