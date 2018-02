Man opgepakt in verband met busbranden Arriva

In Tilburg heeft de politie woensdagochtend een man opgepakt die in verband wordt gebracht met de branden bij vervoersmaatschappij Arriva.

Om wie het gaat wil de politie nog niet zeggen. De man zit in volledige beperking, aldus Politie Tilburg. Dat houdt in dat de man alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

In 2017 gingen in de periode van september tot en met november meerdere bussen van Arriva in vlammen op. De vervoersmaatschappij werd geteisterd door brandstichtingen. In september ging er in één nacht zelfs vijf bussen verloren door brand. Maar werd ook brand gesticht in een kantoorpand van Arriva.

Onlangs loofde Arriva 10.000 euro uit voor de gouden tip. Of binnengekomen tips hebben geleid tot deze aanhouding kan de politie nog niet zeggen, zo weet de NOS. De schade voor Arriva loopt in de miljoenen.

