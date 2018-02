Verplichte chip voor huiskatten

Dat zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. In het debat over dierenwelzijn dat woensdagmiddag wordt gehouden, wil hij het kabinet vragen om zijn plan over het chippen van katten over te nemen. Dit meldt onder meer het AD.

Voor honden bestaat er al een verplichte chip.Als deze er nu ook voor katten komt, kunnen weggelopen katten sneller bij hun baasjes worden teruggebracht, zo stelt De Groot. Nederland telt zo'n 2,6 miljoen katten. Per jaar komen ruim 35.000 katten in een asiel terecht. Door het chippen van katten zou het aantal zwerfkatten fors kunnen worden beperkt en wordt voorkomen dat er katten onnodig verwilderen. Het chippen van een kat kost 30 euro.

De Groot (D66) krijgt steun van de VVD, CDA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.