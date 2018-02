Actiegroep wilde Sinterklaas vermoorden

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar deze actiegroep. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. Volgens de krant schreef Z. op 29 oktober op zijn Facebookpagina: 'Zit niks anders op.. we moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. 'Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Maw zonder twijfel morsdood. Zo kan de NPO geen onzin verhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af. (En van die irritante Flodder acteur die Sinterklaas speelt.)'

Rapport NCTV

De Grauwe Eeuw wordt genoemd in een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, als voorbeeld van een extreemlinkse actiegroep. Dergelijke groepen strijden tegen de in hun ogen racistische en koloniale symbolen in Nederland.

Het Facebook-bericht kwam ondanks snelle verwijdering tocht onder ogen van de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen van GroenLinks. De gemeente Utrecht was net een samenwerking begonnen met De Grauwe Eeuw om het koloniale verleden en met name de zichtbaarheid daarvan in straatnamen te bespreken. De gemeente heeft de samenwerking met de extreemlinkse actiegroep verbroken.

Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt het genoemde 'standpunt' van De Grauwe Eeuw de bizarre oproep tot de moordpoging op Sinterklaas te zijn. Het OM startte een strafrechtelijk onderzoek.

