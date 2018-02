Ruim 9 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd in 2017

Dat is iets minder dan een jaar eerder. In 2016 werden 9.437.717 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes 2017.

Hoewel het totaal aantal verkeersboetes licht afnam, is het aantal staande houdingen iets toegenomen. Het aantal staande houdingen bedroeg in 2017 384.982, tegen 357.544 in 2016. Dit komt met name omdat de politie meer boetes uitschreef voor handheld bellen: 74.561 in 2017, tegen 59.815 in 2016.

Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid. In 2017 zijn in totaal 7.814.043 boetes opgelegd voor te hard rijden, tegen 7.972.245 in 2016. Van de overtredingen van de maximum snelheid werden er vorig jaar 2.135.062 geconstateerd middels trajectcontroles. Dat is een lichte daling ten opzichte van de 2.212.592 een jaar eerder.

Ook is een daling te zien in het aantal geconstateerde verkeersovertredingen met behulp van een flitspaal. In 2017 ging het in totaal om 4.134.705 verkeersovertredingen, waarvan 3.893.848 voor te hard rijden en 240.857 voor het rijden door rood licht. Een jaar eerder ging het nog om een totaal van 4.322.632, waarvan 4.067.291 voor te hard rijden en 255.341 voor het rijden door rood licht.

Buitenlandse verkeersovertreders

In 2017 zijn 1.024.512 verkeersboetes naar een adres in het buitenland verstuurd. Dat is iets meer dan de 975.343 in 2016. Dat komt met name doordat meer landen zijn aangesloten op de geautomatiseerde uitwisseling van kentekengegevens op basis van de Europese richtlijn Cross Border Enforcement (CBE). Vanaf december 2016 zijn zes extra landen toegevoegd: Hongarije, Litouwen, Malta, Slowakije, Kroatië en Spanje. En in november 2017 nog eens tien landen: Estland, Finland, Italië, Letland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Zweden.

De inningspercentages bij personen die in het buitenland wonen zijn lager dan het totaal gemiddelde inningspercentage dat rond de 95% ligt. Het CJIB berekent het inningspercentage voor verkeersboetes een jaar nadat de boetes zijn verstuurd. Op die manier wordt er rekening gehouden met correcties en beslissingen op beroep. Het inningspercentage over 2016 is nu berekend. De inningspercentages van verkeersovertreders die in landen wonen, die sinds kort zijn aangehaakt op de kentekenuitwisseling, kunnen nog niet worden berekend. Van die landen die al langer zijn aangesloten ligt het inningspercentage veelal rond de 80% en 70%. Bij kentekenhouders uit Frankrijk ligt het percentage het laagst met 56% en bij kentekenhouders uit België het hoogst met 88,5%.

