Walibi Holland opent nieuwe achtbaan in 2019

Afgelopen jaren werd er druk gewerkt aan de plannen voor de verbouwing, waarmee Walibi Holland nu naar buiten komt. Tot en met oktober 2018 kunnen de gasten nog genieten van de huidige Robin Hood, waarna deze omgebouwd zal worden tot een compleet nieuwe achtbaan. In september van dit jaar zullen de eerste werkzaamheden achter de schermen beginnen geeft directrice Mascha van Till aan.

Met de opening van de nieuwe achtbaan opent Walibi Holland de derde nieuwe attractie in vier jaar. Na de virtual reality experience NeuroGen in 2017 en de achtbaan Lost Gravity in 2016, komt Walibi Holland in 2019 wederom met een nieuwe achtbaan.

Festivalization

De opening van de vernieuwde Robin Hood in 2019 valt samen met andere verbouwingen in het gebied van Sherwood Forest. De komende jaren wordt iedere winter een gedeelte van het park onder handen genomen, waarbij deze winter wordt gewerkt aan de Main street. De verschillende gebieden worden gethematiseerd aan de hand van een nieuw ontwikkelde styleguide, onder de naam Festivalization.