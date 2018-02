Tweede helft 2018 start vernieuwing C2000 communicatiesysteem

Invoering 2019

'De overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk vindt plaats in de tweede helft van 2018 en vervolgens volgt de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers in 2019', aldus de minister.

Gefaseerde invoering

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft, in samenspraak met betrokken partijen, besloten de vernieuwing gefaseerd door te voeren. Daarbij wordt het nieuwe spraaknetwerk eerst nog tijdelijk gekoppeld aan de huidige radiobediening in de meldkamers.

Meer tijd nodig

Voor de implementatie van de nieuwe radiobediening wordt meer tijd genomen in verband met nog te maken aanpassingen in het systeem en werkprocessen in de meldkamers. Het alarmeringsnetwerk P2000 is al voor het grootste deel vernieuwd, de voltooiing daarvan staat gepland in de zomer van 2018.

Politie, brandweer, ambulance en Marechaussee

Het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd. De overgang van het huidige naar het vernieuwde systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die op het nieuwe systeem moeten worden aangesloten.

Einde technische levensduur in zicht

De aanpassing is nodig omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. Na een aanbestedingsprocedure is het project gegund aan drie leveranciers die het nieuwe systeem bouwen en implementeren.

Eerder werd nog rekening gehouden met invoering van het vernieuwde C2000 in 2017. Deze zomer maakte het ministerie al bekend meer tijd te nemen voor een zorgvuldige overgang omdat de leveranciers nog niet op het gewenste niveau konden opleveren. Na uitvoerige testen en aanvullend onderzoek is nu de nieuwe planning bepaald.

Veiligheid voorop

Bij de vernieuwing van het communicatienetwerk staan de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie voorop en wordt steeds rekening gehouden met de impact op het werk van de hulpverleningsdiensten.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)