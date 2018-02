'Woningtekort neemt in de komende jaren nog toe'

In 2020 zijn er 235.000 huizen te weinig. Dat verwachten Capital Value en ABF Research op basis van onderzoek naar de huishoudensgroei en de bouwvergunningen, zo schrijft Cobouw.nl maandag. De oorzaak is duidelijk: er worden te weinig woningen gebouwd. Pas vanaf 2020 zullen er jaarlijks meer woningen worden gebouwd dan er huishoudens bijkomen. Er moeten meer koopwoningen worden gebouwd en woningen in het middeldure huursegment.

Personeelstekort bouw

Maar of dat gaat lukken is onzeker. Volgens Capital Value moeten er in de komende jaren 12.000 huizen extra bijgebouwd worden om het tekort binnen vijf jaar op een normaal niveau te krijgen. Maar de kans dat dat lukt, is niet zo groot, want er is een tekort aan personeel in de bouw. Veel starters zullen hiervan de dupe worden. Er zullen tot 2022 per jaar zo'n 90.000 studenten afstuderen. Zij zijn nog niet kapitaalkrachtig genoeg om te kopen. Een groot deel van hen is aangewezen op het middensegment in de huursector, waar dus al een flink tekort is.

Steeds meer ouderen zullen in de komende jaren een aangepaste woning nodig hebben, maar daarvan zijn er ook niet voldoende gebouwd.

