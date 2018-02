Kabinet investeert €300 mln in spoor Den Haag-Rotterdam

Hierdoor kunnen reizigers op dit traject straks elke 5 minuten een trein nemen. De intensievere benutting van het spoor is nodig om de groeiende groep reizigers ook in de toekomst te kunnen bedienen. Per dienstregeling 2025 kunnen de extra treinen gaan rijden.

Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Het aantal treinreizigers neemt snel toe. Zeker in de Randstad, waar de bevolking de komende tien jaar met een half miljoen mensen groeit. Door nú te investeren in uitbreiding van het spoor, zorgen we ervoor dat reizigers tussen Den Haag en Rotterdam ook in de toekomst comfortabel de trein kunnen pakken. En met het grote aantal treinen dat hier straks gaat rijden, hoeven reizigers ook nooit langer dan een paar minuten te wachten.’



De belangrijkste verandering is de uitbreiding van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid. Nu de spoortunnel in Delft af is, kan de capaciteit op het spoor flink worden vergroot. Dit is goed nieuws voor alle reizigers tussen Den Haag en Rotterdam, die met het hoge aantal treinen dat straks op dit traject kan rijden een haast metro-achtige verbinding krijgen. Naast uitbreiding van het spoor, worden ook stations op het traject zo aangepast dat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken.



De aanpak van het spoortraject Den Haag-Rotterdam is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) waarmee stapsgewijs de drukste spoortrajecten in Nederland geschikt gemaakt worden voor intensievere benutting door treinen die vaker per uur gaan rijden. Sinds de dienstregeling 2018, die is ingegaan in december 2017, is het eerste traject waar zo’n ‘tienminutentrein’ rijdt een feit: tussen Amsterdam-Utrecht-Eindhoven rijden nu zes in plaats van vier intercity’s per uur per richting en tussen Utrecht en Houten Castellum rijden nu zes in plaats van vier sprinters tijdens de spits.

