Ambulancepersoneel houdt maandag landelijk stiptheidsacties

Aftrap reeks van acties

Deze actiedag is de aftrap van een reeks waarbij andere regio’s later zullen aansluiten. ‘Afgelopen november hebben we de aangekondigde acties opgeschort toen minister Bruins extra geld beschikbaar stelde voor verbetering van de ambulancezorg’ zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Omdat we met de werkgevers niet tot een goede verdeling van het geld kwamen, ziet het ambulancepersoneel geen andere optie dan alsnog actie te voeren.’

Ambulancezorg onder druk

Voor het ambulancepersoneel is de maat vol. Door tekort aan personeel en daardoor tekort aan beschikbare ambulances, kunnen de medewerkers niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van paraatheid en het verlenen van goede zorg. De toegestane aanrijtijden voor ambulancevervoer worden niet meer voldoende gehaald, zoals de 15 minuten-grens bij spoed en de wachttijden voor ziekenvervoer nemen toe.

Seifert: ‘Dat verhoogt de werkdruk enorm voor het ambulancepersoneel. Om de werkgevers te laten inzien hoe de inzet in het gedrang komt met de huidige bezetting en middelen, houden de werknemers zich maandag strikt aan de geldende wet- en regelgeving. Uiteraard blijft de veiligheid van patiënten altijd gewaarborgd.’

Stiptheidsacties

Bij de acties worden regelgevingen strikter nageleefd; zo houdt het ambulancepersoneel zich volgens de Wegenverkeerswet aan de maximale snelheid. Verder houden ze zich strikt aan hun werk- en rusttijden volgens de Arbeidstijdenwetgeving en eisen ze pauzes.

Bij behandeling van patiënten worden alle hygiënerichtlijnen keurig gehanteerd ter voorkoming van infecties en leveren de medewerkers voldoende zorg aan de patiënt zoals vermeld in de beroepscode. Ook wordt er niet onnodig zwaar getild, zoals is bepaald in de Arbowetgeving.

Seifert: ‘Deze werkzaamheden en richtlijnen klinken als heel normaal en zijn niet voor niets opgesteld, maar in de praktijk kunnen medewerkers zich hier nauwelijks aan houden vanwege de aanhoudende drukte op de ambulances.’

Formulieren

Naast het strikt houden aan de regelgeving, voert het personeel ook bepaalde werkzaamheden niet meer uit die hun werkdruk standaard verhogen. ‘Denk daarbij aan het invullen van allerlei formulieren voor wetenschappelijk onderzoek of de digitale administratie ten tijde van het verplegen en vervoeren van ernstig zieke patiënten. Nu rijdt het ambulancepersoneel vaak van patiënt naar patiënt en komt men niet altijd aan de vereiste hygiëne toe, omdat er te weinig collega’s paraat staan op de standplaats. Verder zal het personeel de patiënten volgens recente wetgeving op klachtenprocedures wijzen.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+