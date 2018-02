Vier personen gered bij middelbrand woning Schiedam

Vrijdagnacht heeft er korte tijd brand gewoed in een portiekwoning aan de Baan in Scheidam.

Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand. In totaal zijn vier personen met behulp van de hoogwerker uit de woning gehaald omdat ze niet zelfstandig het gebouw konden verlaten. Er is een ambulance ter plaatse gekomen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken.

De brand, die rond 01.00 uur uitbrak, was snel onder controle. Wel was er veel rookontwikkeling. Mogelijk dat de brand is ontstaan in de keuken van de woning. De woning is zwaar beschadigd door de brand.

