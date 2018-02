ABN AMRO schrapt 300 banen klantencontactcenter

ABN AMRO heeft laten weten 300 banen te schrappen in het klantencontactcenter in Zwolle. Fred Polhout, bestuurder FNV Finance: ‘Een voorbeeld waar de bank het eigenbelang voor dat van haar medewerkers stelt. De stelling van de bank dat deze medewerkers wel ‘kunnen uitwaaieren naar andere kantoren’ is niet realistisch. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk naar een enorme reistijd kunnen gaan uitkijken als ze een baan bij de bank willen behouden. Vooral in het klantencontactcenter in Zwolle werken veel mensen parttime, dus in hoeverre is de verhouding werktijd versus reistijd realistisch?’

FNV Finance wil op korte termijn met ABN AMRO om tafel om, naast het lopende sociale plan, voor de groep gedupeerde medewerkers afspraken te maken voor mogelijkheden om “plaats- en tijdsonafhankelijk” te kunnen werken.

De vakbond maakt zich zorgen om de trend van centralisatie in de banken- en de verzekeringssector die gaande is. Achmea die haar kantoren in Zwolle, De Meern en Leusden gaat sluiten. Het Generali-kantoor in Diemen dat na de overname door a.s.r. haar deuren sluit. De angst om verlies van werkgelegenheid bij DFZ in Friesland na de fusie met Achmea. Polhout: ‘Medewerkers in de sector maken zich zorgen om het verlies van de regionale werkgelegenheid. Verhuizen is voor velen geen optie en de onrust is groot over hun toekomst. FNV Finance wil dat de sector, naast het behoud van werkgelegenheid, ook regionale effecten beter afweegt bij het sluiten van kantoren of afdelingen.’

