Kwik daalt onder nul, schaatskoorts zwelt voorzichtig aan

Is het nu vooral nog erg wisselvallig, volgende week krijgen we serieus te maken met winters weer met lage temperaturen. Volgens het KNMI komt er in de nacht van zaterdag op zondag de overgang naar koud en overwegend droog winterweer met zonnige perioden. De middagtemperaturen dalen daarbij naar rond het vriespunt en in de nachten gaat het licht tot matig vriezen van dinsdag -5 tot -7 donderdag.

De kans is dan ook zeer groot dat op ondergespoten weilanden en ondiepe wateren geschaatst kan worden en dat is goed nieuws voor de schaatsverenigingen in ons land die er momenteel financieel slecht voor staan. Voor vaarten en diepere sloten is het allemaal nog veel en veel te vroeg. Daarvoor moet de vorst ook na donderdag stand houden.

Maar volgens het KNMI is ook na donderdag een grote kans (80%) op een vrij koud en licht wisselvallig weertype met af en toe (winterse) neerslag.

