'Blijf erin en win': Shirley van der Bilt uit Nieuwegein stapt als tweede uit de auto!

De deelnemers stapten in een auto, die geparkeerd staat in het 538-pand en worden uitgedaagd om zo lang mogelijk te blijven zitten. Zij slapen, eten en drinken in de auto en mogen er alleen uit voor een korte plaspauze.

538 maakt het de deelnemers niet makkelijk om in de auto te zitten. De 538-dj’s leggen op verschillende momenten contact met de deelnemers en stellen hen voor lastige keuzes. De doorzetter die het langst blijft zitten, rijdt in de auto naar huis!

Het eerste inruilvoorstel op dinsdag lieten alle deelnemers aan zich voorbij gaan. De tweede, een fiets ter waarde van €600,-, werd door Remco gepakt.

In plaats van een cryptische omschrijving over de inhoud van koffer drie, vertelde Jelte van der Goot (sidekick Evers Staat Op) vanochtend precies wat er in de koffer zat: een reischeque t.w.v. €3000,-.

Jelte was nog niet uitgesproken of Shirley had al op de rode knop gedrukt en ging akkoord met het inruilvoorstel.

Het avontuur van de overige twee deelnemers is 24 uur per dag te volgen via de livestream. Indien Hayo en Lieke Anna vanavond nog in de auto zitten, wordt een finalespel gespeeld in ‘De Frank en Vrijdag Show’.

