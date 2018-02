Beter inzicht in pensioen

Daarom moeten pensioenfondsen en verzekeraars vanaf volgend jaar niet alleen het verwachte pensioen laten zien, maar ook hoeveel je krijgt als het mee- of tegenvalt. Dat staat in een brief over pensioencommunicatie die minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nu krijg je nog één bedrag te zien bij ‘te bereiken pensioen’ als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat worden straks drie bedragen, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. In die scenario’s is rekening gehouden met economische ontwikkelingen. Zo krijg je een beter inzicht in je mogelijke pensioenbedrag per maand. Dat draagt volgens minister Koolmees bij aan een beter en realistischer beeld van je te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.

