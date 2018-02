Ondermijningsactie in Breda

Op woensdag 31 januari 2018 om 16.30 is de politie, met een speciaal team, een perceel aan de Industriekade binnen gevallen onder leiding van een officier van justitie. Er was de afgelopen tijd informatie binnen gekomen dat er in dat pand in drugs gehandeld zou worden. Een gedeelte van het gebouw betrof een horeca gelegenheid. Op het moment dat de politie binnen viel waren er 21 personen in het pand aanwezig. Nadat de specialisten het pand veilig had verklaard zijn deze 21 mensen één voor één gecontroleerd door een tactisch team in een speciale bus. Van die 21 mensen zijn zeven personen aangehouden omdat ze verdacht werden van strafbare feiten. Zo werd er in totaal bijna acht gram aan soft- en harddrugs gevonden. Enkele verdachten hadden opvallend veel cashgeld op zak, in totaal bijna 5500 euro. Dit geld is in beslag genomen in het kader van mogelijk witwassen. Een verdachte had twee scherpe patronen bij zich.

Pand doorzocht

Nadat alle personen weg waren heeft een team het gebouw doorzocht met drugshonden en geldhonden. Daarbij werd niets ter zake dienende aangetroffen. De ruime omgeving van het pand was afgezet met hekken zodat de agenten ongestoord hun werk konden doen en de privacy van de aanwezigen gewaarborgd kon blijven.

Gezamenlijke actie

Bij de actie was een medewerkster van de gemeente aanwezig die haar en onze bevindingen meeneemt. We zullen onze resultaten ook met de Belastingdienst delen.