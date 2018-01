Vreemde stomdronken jongen op de bank

Afgelopen zaterdagnacht omstreeks 04:30 ontvingen agenten van de Stichtse Vecht een melding van een verdachte situatie op de Jacob van Heemskerklaan in Maarssen.

''Melder had ons gebeld omdat er opeens een onbekende, volledig in het donker geklede jongen in zijn tuin stond. Deze persoon zou hierna weg zijn gelopen en fietsen hebben omgegooid.

Gezien het tijdstip dachten wij aan een mogelijke inbreker die betrapt was en daarna aan ons wilde ontkomen. Met meerdere eenheden zijn we die kant opgereden op zoek naar de inbreker, maar troffen deze persoon helaas niet meer aan in.''

''Hij is net naar boven gelopen''

''Na enige tijd zoeken hoorden we vanuit een van de tuinen wat spullen omvallen en kraakgeluiden. Wij hebben de inbreker ingesloten en waren voornemens een mooie aanhouding te verrichten en hem in de boeien te slaan. Omdat de tuin lastig bereikbaar was in verband met water, hebben wij de omgeving afgezet en vervolgens aangebeld bij de woning waar de inbreker mogelijk in de tuin zou zitten. Toen de bewoner open deed zei hij ”Hij is net naar binnen gelopen en zit nu boven”.

''Wij zijn met meerdere collega’s naar boven gelopen en troffen daar in plaats van een inbreker iets heel bijzonders aan..'' Op de bank zat/lag een 17 jarige jongen met donkere kleding die helemaal onder de modder zat. De jongen had zijn schoenen al uit gedaan en was vermoedelijk van plan om op de bank te gaan slapen. De bewoner had deze jongen nog nooit gezien en wist niet wat hem overkwam.

Stomdronken

De jongen sprak met een driedubbele tong, had een onsamenhangend verhaal en was de weg kwijt. ''Toen we dichterbij kwamen roken we een sterke alcohollucht..''

De jongen dacht dat hij bij een bekende thuis was en was daarom naar binnen gelopen.

''Het blijft een vaag en onsamenhangend verhaal maar het was voor ons zeker dat hij geen inbreker was(hier was hij niet meer toe in staat). We hebben de jongen bekeurd voor zijn gedrag en vervolgens op laten halen door zijn vader.''

''Als de jongen weer nuchter is gaan wij nog een goed gesprek voeren met hem en zijn vader, want het is is natuurlijk niet de bedoeling dat je als 17-jarige jongen straalbezopen over straat loopt, door tuinen kruipt en onder de modder bij onbekende mensen op de bank gaat zitten.''

Het was voor de betrokken agenten een melding om niet snel meer te vergeten, zo schrijven ze op Facebook.

