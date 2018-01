Drukke maandagochtendspits door ongelukken. Ook drukke avondspits verwacht

Tijdens de ochtendspits van maandag zijn een flink aantal ongelukken gebeurd waardoor de spitsdrukte flink is opgelopen. Om 08.30 uur stond er bijna 300 kilometer file op de snelwegen, zo mledt de VID.

Op wegen rond Amsterdam en Utrecht ontstonden ook lange files. Zo gebeurde er op de A10 West richting Den Haag een ongeluk bij Osdorp waarbij drie rijstroken afgesloten moesten worden. De politie heeft daar een sporenonderzoek verricht.

Ook op de A9 gebeurden meerdere ongelukken waardoor lange files ontstonden. Bij Utrecht liep het verkeer vooral vast op de A12 richting Den Haag. Bij een ongeluk tussen het knooppunt Oudenrijn en De Meern werden drie rijstroken afgesloten.

In de noordelijke helft van het land gebeurde ook een groot ongeluk waarbij op de A28 van Amersfoort naar Zwolle de hele rijbaan moest worden afgesloten tussen het knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Zuid. Doorgaandverkeer kon omrijden in de richting van Emmeloord over de N50, de A6 en de A7.

In Brabant liep het verkeer vooral vast bij het knooppunt Valburg op de A50, door een ongeluk met meerdere voertuigen. Ook op de A73 was het raak bij Dukenburg en Malden met als gevolg vooral veel drukte richting Maasbracht.

Drukke avondspits verwacht

Voor de avondspits verwacht de VID opnieuw drukte vanwege de harde wind die later vanmiddag over ons land heen trekt.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)