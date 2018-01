Deze week: regen, hagel, sneeuw, wind tot stormkracht

Wind

Begint de dinsdag nog met rustig weer, in de loop van de middag zijn er aan de kust en in het zuidoosten enige tijd zware windstoten mogelijk tot 80 km/u. Verkeersdiensten verwachten dan ook een drukke avondspits.

In de avond draait de wind naar west tot zuidwest en neemt dan weer af.

Hagel

Komende nacht is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, vooral in het westen mogelijk met onweer en korrelhagel. De minimumtemperatuur ligt rond 3°C. De west- tot zuidwestenwind is boven land overwegend matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.

Sneeuw

Dinsdag overdag is er af en toe zon en komen er met name in het noorden en oosten geregeld buien voor, plaatselijk met korrelhagel en onweer. Vooral in het noorden van het land kunnen de buien soms ook vergezeld gaan van natte sneeuw. In de avond neemt de kans hierop in het hele land toe en is er tijdens en na winterse buien lokale gladheid mogelijk. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 5°C. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig en mogelijk hard, 6 à 7 Bft.

Storm

Donderdag krijgen we te maken met een actieve stormdepressie. De exacte koers van de storm is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat het in de kustgebieden gaat stormen en daarbij komen windstoten voor van 100-120 km/u. In het Waddengebied zou het tot een zware storm kunnen komen (10 Bft.) met zeer zware windstoten rond 130 km/u, zo meldt WeerOnline. In het binnenland kunnen (zeer) zware windstoten van 80-100 km/u voorkomen.

Het belooft dus een onstuimig week te worden, maar de climax van het gure en winderige weer ligt duidelijk op donderdag.

