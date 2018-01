CNV: tekort aan vakmensen eerst opvullen met mensen die aan de kant staan'

Dit zegt voorzitter Maurice Limmen in een interview met de Telegraaf. Om vacatures te vervullen zouden er volgens uitzendbureau Randstad zo'n 80.000 migranten moeten worden binnengehaald. Ook ondernemersorganisatie Bouwend Nederland kondigde aan om buitenlanders te halen voor de bouw als er in Nederland geen geschikte mensen te vinden zijn. Limmen in de krant: 'Werkgevers moeten niet met de smoes aankomen dat ze mensen uit het buitenland moeten halen, omdat de arbeidsmarkt zo krap is. Nee en nog eens nee. Er is een enorme groep van 1,2 miljoen mensen die nu nog langs de kant staat, zoals ouderen, arbeidsbeperkten en niet-westerse immigranten, en die aangeeft te willen werken.'

Investeren in vakmensen

Limmen stelt dat werkgevers zelf de krapte op de arbeidsmarkt hebben veroorzaakt: 'Dat gejammer over krapte op de arbeidsmarkt komt vooral uit sectoren die er zelf alles aan hebben gedaan om het werken in die sector zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Werkgevers hebben de arbeidsvoorwaarden volledig naar de gallemiezen geholpen.'

Volgens Limmen zijn er in de bouw, industrie, horeca en ict in totaal nog tienduizenden mensen nodig, maar is het vooral aan de sectoren zelf om hun tak aantrekkelijk te maken. Limmen in de krant over de mogelijke oplossingen: 'Investeer in vakmensen via opleiding en vaste contracten en kijk naar het onbenutte arbeidspotentieel, een groep die ten onrechte op de reservebank zit. Maak je sector aantrekkelijk door het bieden van fatsoenlijke banen.' Volgens hem zitten 1,2 miljoen mensen zonder werk, terwijl ze wel willen werken.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)