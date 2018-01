Poolse fietser (45) overleden Noordgouwe

De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de fietser uit Zonnemaire op de Donkereweg is overleden. De man werd rond 5.25 uur ter hoogte van tennisclub 'de Haene' naast zijn fiets gevonden. Hij overleed ter plaatse aan een noodlottige val met zijn fiets. Het slachtoffer is 45-jaar oud, van Poolse afkomst en woonde alleen in een woning aan de Beatrixstraat in Zonnemaire.