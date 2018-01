Dode (46) bij ongeval in De Rips

De Rips (gemeente Gemert-Bakel) - De politie onderzoekt een dodelijke aanrijding die vanmorgen heeft plaatsgevonden op de Kruisberglaan in De Rips van de gemeente Gemert-Bakel.

Hierbij is de bestuurder, een 46-jarige man uit Sambeek, om het leven gekomen.

De politie was snel ter plaatse en trof de auto op zijn kant tegen een boom. Ook de brandweer, ambulance en traumaheli kwamen naar de plaats van het ongeval. De brandweer heeft de man, die bekneld zat, uit de zwaar beschadigde auto bevrijd.

De auto reed omstreeks 10:00 uur op de Kruisberglaan in de richting van De Rips. Door nog onbekende oorzaak is de auto van de weg geraakt en via de berm en sloot tegen een boom terecht gekomen. De bestuurder overleed ter plekke.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)