'Al hoofdwond bij fotomodel Ivana Smit voor val van balkon'

Volgens patholoog Frank van de Goot had het Nederlandse fotomodel Ivana Smit al op haar achterhoofd een grote wond voordat ze van het balkon van een flat in Kuala Lumour viel. Dit heeft de patholoog, die door de familie van het slachtoffer is ingehuurd om achter de precieze doodsoorzaak te komen, laten weten aan de familie van het slachtoffer, zo meldt de NOS vrijdag.

Drugs

Verder is uit toxicologisch onderzoek inmiddels ook gebleken dat er drugs in haar lichaam is aangetroffen. Het gaat daarbij om cocaïne maar ook om de stof PMMA en die combinatie vindt Van de Goot opmerkelijk omdat deze dodelijk kan zijn. Er bestaat dus de mogelijkheid dat één van beide stoffen niet bewust door Ivana zelf is ingenomen.

Blauwe plekken op armen

Verder is uit onderzoek gebleken dat Ivana blauwe plekken had op beide bovenarmen. Dit zou er op kunnen wijzen dat zij tegen haar wil is vastgepakt. De ouders van Ivana geloven niet in verklaring van de Maleisische autoriteiten die stellen dat het een ongeluk betreft en er geen opzet in het spel is.

