Jeu-de-boules ballen tegen huis gegooid

De meldkamer van de politie kreeg rond 0.41 uur de melding van een mogelijk schietincident aan de Florijnruwe. Er werd direct opgeschaald en verschillende eenheden gingen naar het mogelijk beschoten huis toe. Omdat het vermoeden bestond dat het een conflict in de relationele sfeer zou zijn kwam er al snel een verdachte in beeld. Deze man werd samen met een plaatsgenote rond 2.00 uur elders in Maastricht aangehouden.

Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat er vermoedelijk niet op het huis is geschoten. Wel zouden er metalen jeu-de-boules ballen tegen een raam zijn gegooid. Het aangehouden tweetal is vastgezet, de politie doet verder onderzoek naar de zaak.

