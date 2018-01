Invallen in onderzoek naar computercriminaliteit

Het cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant heeft donderdagochtend invallen gedaan op twee adressen in Bladel. De invallen vinden hun oorsprong in een internationaal onderzoek naar computercriminaliteit. In verband met dat onderzoek werden eerder op verschillende plekken in Europa al arrestaties verricht.

Het van oorsprong Duitse onderzoek was gericht op verdachten die die bezighielden met het moeilijker traceerbaar maken van virussen en malware door antivirussoftware. Malware bevat kwaadaardige programma’s die je computer ontregelen en afluisteren. Ook kan er als gevolg van malware belangrijke (persoonlijke) informatie worden gestolen met alle gevolgen van dien.

Crypters

Tijdens het onderzoek kwamen diensten als counter anti-virusplatforms en zogenaamde crypters naar voren. De eerste dienst test malware op antivirusproducten om te onderzoeken of deze worden herkend. De crypter kan gebruikt worden om malware te verstoppen in legitieme applicaties zodat deze onherkenbaar worden gemaakt. Tijdens het Duitse onderzoek werd de beheerder van de softwareproducten aangehouden en zijn de server en database in beslag genomen.

Analyse

Op basis van een analyse van de inbeslaggenomen informatie achterhaalde de Duitse politie een grote hoeveelheid aan persoonlijke gegevens van klanten van over de hele wereld. Tijdens een internationale actie in juni 2017 werden in dat verband al arrestaties verricht in Cyprus, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De actie werd ondersteund door het European Cybercrime Centre van Europol.

Verblijfplaatsen

Uit onderzoek bleek dat ook een aantal klanten woonachtig was in Oost-Brabant. Het cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant wist de werkelijke verblijfplaats van de verdachten te achterhalen. In november werd op locaties in Sint-Oedenrode en Eindhoven al een inval gedaan. Daarbij werden computerapparatuur en gegevensdragers in beslag genomen. Op de adressen die vandaag werden bezocht zijn opnieuw digitale gegevensdragers meegenomen. Alle data wordt verder geanalyseerd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.