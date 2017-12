Twee aanhoudingen na ongeregeldheden in Veen

Rond middernacht werd op de kruising Witboonstraat / van der Loosstraat een sloopauto in brand gestoken. Toezicht houdende agenten zagen dat een omstanders voor de lol op een van de brandweerauto’s klom. Terwijl zij daar tegen optraden werd de situatie grimmig. Er werden extra politiemensen opgeroepen om ter plaatse hun collega’s bij te staan. Een man die de agenten ambtshalve kennen stond de boel flink op te stoken. Hij werd aangehouden voor opruiing. Daarna keerde een deel van het publiek zich tegen de agenten. Er werd met stenen en flessen gegooid. Er werd tegen een politie auto geschopt en er werd een spiegel vanaf geslagen. Een 29-jarige man uit Wijk en Aalburg vond het kennelijk nodig agenten te beledigen. Hij werd ook aangehouden.

Reactie burgemeester Naterop

Burgemeester Fons Naterop laat weten dat hij het betreurt wat er vannacht in Veen is gebeurd in het bijzonder richting de hulpverleners. Hij keurt het geweld van de relschoppers richting de politie dan ook volledig af. De hulpverlenende diensten moeten hun werk zonder escalatie van omstanders kunnen uitvoeren is zijn boodschap.

