Gewonde bij aanrijding in Vlaardingen

Even na middernacht zijn op de kruising Marathonweg met de Marnixlaan in Vlaardingen twee auto's op elkaar gebotst.

Een van de inzittenden had nekklachten en moest door de brandweer uit haar auto worden geknipt. Het slachtoffer is met onbekende letsel naar een ziekenhuis overgebracht. De kruising was gedurende het ongeval gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de exacte toedracht van de aanrijding.