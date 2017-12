Rotterdammer (49) in beide benen geschoten in Groepstraat

De politie Rotterdam-Rijnmond heeft een schietincident in onderzoek dat afgelopen maandagavond in de Groepstraat in Rotterdam plaatsvond en komt daarbij graag in contact met getuigen. 'Bij het incident raakte een 49-jarige Rotterdammer gewond', meldt de politie woensdag.

In beide benen geschoten

Iets na 21.00 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er een gewonde man in een portiek lag. Agenten gingen er direct naartoe en troffen het slachtoffer aan. 'Hij had schotwonden in beide benen', aldus de politie.

'Goudkleurige' auto

De politie startte direct een onderzoek en hield twee mannen aan. Zij bleken niets met de zaak te maken hebben en zijn heengezonden. Het slachtoffer verklaart dat hij op straat liep, toen er een goudkleurige auto stopte. Degene die uitstapte, richtte het vuur op de Rotterdammer. Het slachtoffer wist zich naar een portiek te slepen. Daar vond de politie hem.

Informatie

Heeft u iets gehoord of gezien van dit incident? Of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem contact op via 0900-8844. U kunt ook uw informatie anoniem doorgeven, via M. 0800-7000.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)