Bejaarde vrouw in brommobiel van de A1 gehaald

Dit schrijft Team Hoofdwegen van de politie op Twitter. 'Hulde aan de ze mensen, die erger wisten te voorkomen met gevaar voor eigen leven.'

De bestuurster reed maandagavond in haar brommobiel met 30 kilometer per uur over de A1 en zorgde daar voor een gevaarlijke situatie. Op een gegeven moment stopte ze zelfs op een van de middelste banen, zo meldt AT5 dinsdag. Volgens de politie verkeerde de vrouw in verwarde toestand.